Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt studie som forskere fra Københavns Universitet netop har fået publiceret i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Cancer viser, at årgangen af piger født i 1993, som var den første årgang, der blev tilbudt vaccinen, har betydeligt færre svære celleforandringer end årgangen fra 1983, som ikke havde mulighed for at blive vaccineret. De […]