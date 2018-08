Hovedstaden har brug for en virkelig stærk leder, som øjeblikkeligt og med stor styrke kan sætte ind over for regionens åbenlyse svagheder.

Jeg har modtaget for få og for letbenede ansøgere til stillingen som afløser for Hjalte Aaberg, og ingen af dem er nævneværdigt bedre end ham. Som man søger, får man åbenbart svar. Det har været stof til eftertanke, især for undertegnede. Jeg har derfor brugt sommerferien på at tænke over, hvad Region Hovedstaden egentlig har brug for, på min egen rolle som regionsformand og på at mande mig op. Og nu skal der andre boller på suppen.

Jeg slår derfor stillingen op igen. Denne gang søger jeg en virkelig stærk leder, som øjeblikkeligt og med stor styrke kan sætte ind over for regionens åbenlyse svagheder.

Dine opgaver

Den nuværende ledelsesstruktur skal laves komplet om. Topledelsen er faktisk for lille og derfor ineffektiv i forhold til den store organisation. Eksempelvis er Svend Hartling ene mand om at styre det enorme lægefaglige område, og det er for stor en mundfuld, selv for ham. Du skal udarbejde en ny struktur og bemande den. Du skal ved samme lejlighed kigge alle vores hospitalsdirektører efter i sømmene og skifte de blege typer ud med nogle stærkere og mere kreative ledere.

Sundhedsplatformen skal udfases. Det er bittert at erkende, men vi har forkøbt os, og der er ikke håb forude. Vi må derfor bide i det sure æble og købe et enklere system. Vi kommer til at smide to-tre mia. kr. ud på den konto, men en stor del af tabene er afskrevet, og beslutningen vil vække ny gejst hos de ansatte.

1813 er et irriterende hængeparti, som bare skal løses. Nu. Også her skal vi krybe til korset og tage de praktiserende læger ind i varmen igen. Det er både nødvendigt og strategisk smart i forhold til den kommende sundhedsreform, hvor regionerne som bekendt er truet. Vi må hellere tydeliggøre for omverdenen, at vi altså godt kan involvere det nære sundhedsvæsen, selvom de praktiserende læger er irriterende.

Regionens enorme tillidskrise skal fikses. Der mangler tillid på alle planer – mellem topledelsen og de ansatte og politikerne, mellem regionen og Christiansborg, og i forhold til de andre regioner. Det skal du lave om på, og det første og vigtigste skridt er at demonstrere hudløs ærlighed. Det skal være slut med bortforklaringer og håbløse manualer om åbenhed. Tillid skal ikke beskrives, det skal demonstreres, og det skal komme fra toppen.

Din profil

Jeg tillader mig at have høje forventninger til direktøren for Danmarks største region. Derfor må du gerne rumme lidt af Adam Wolfs diplomatiske evner, lidt af Erik Jyllings frækhed (især fra dengang, han var Yngre Læge), lidt af Jens Winther Jensens faglige tyngde, en god del af Dorte Crüger Gyllings jyske slagfærdighed og en pæn portion af Kåre Schultz’ erhvervslivserfaring og håndfasthed. Og så må du meget gerne være læge, da sygehusene jo altså udgør langt den største del af vores opgave – og lægerne er både den stærkeste og mest kritiske medarbejdergruppe. Dem skal du kunne bøje arm med.

Løn

Hidtil har vi givet direktøren 1,5 mio. kr. plus det løse. Vi har nu besluttet, at det er alt for lidt i betragtning af problemernes omfang og kompleksitet og den store medarbejderskare på 45.000 ansatte. Lønnen er derfor sat op til 6,5 mio. kr., uden fryns og inklusive pension. Du får en gylden faldskærm på to års løn.

Rekruttering

Jeg har besluttet, at denne ansættelse er alt for vigtig til at overlade til et rekrutteringsbureau og et ansættelsesudvalg. Jeg vil selv stå for samtaler og træffe beslutningen. Ring til mig, hvis du er interesseret. Og gør det senest 9. oktober 2018. Som du ved, har vi travlt.

Sophie Hæstorp Andersen

Mobil 2031 4631