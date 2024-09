Fremover skal al invasiv behandling af hjertesygdomme samles i Hjertecenter Hovedstaden, hvor Rigshospitalets Afdeling for Hjertesygdomme bliver det organisatoriske anker. Som et led i etableringen af Hjertecenter Hovedstaden bliver de invasive funktioner på Gentofte Hospital sammenlagt med Afdeling for Hjertesygdomme på Rigshospitalet under én fælles ledelse. Denne afdelingsledelse kommer til at bestå af to cheflæger og en chefsygeplejerske. Sune Haahr-Pedersen, nuværende cheflæge for Afdeling for Hjertesygdomme på Herlev Hospital, og Søren Boesgaard, nuværende cheflæge på Rigshospitalet, bliver cheflæger i Afdeling...