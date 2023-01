Moderaterne har for alvor fået foden indenfor på sundhedsområdet. For mens Sophie Løhde og Venstre styrer slagets gang i regeringen, er det Moderaterne, der kommer til at sidde for bordenden, når det gælder sundhedsområdet i Folketinget. Den nye formand for sundhedsudvalget bliver således Moderaternes Rasmus Lund-Nielsen. Han er 34 år, har ikke tidligere siddet i Folketinget og er desuden det nyvalgte partis psykiatriordfører samt børne-, trivsels- og undervisningsordfører. Sundhedsudvalget kommer i den kommende folketingsperiode til at bestå af 29 medlemmer....