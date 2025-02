17 nye sundhedsråd er på vej. De er en afgørende brik i at få sundhedsvæsenet til at hænge sammen og komme tættere på borgerne. Det er en omfattende opgave, som regioner og kommuner står over for. Derfor har indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) valgt at udpege en sundhedsrådsambassadør, der undervejs i forløbet kan gå i dialog med parterne og yde rådgivning. Og her er valget faldet på en erfaren person. Sundhedsministeriets tidligere departementschef Per Okkels bliver nemlig ambassadør for...