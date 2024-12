Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut, der slår dørene op 1. januar 2025, har fået endnu et ansvarsområde. Det nye institut, som samler Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og Behandlingsrådet, skal stå for driften af Dansk Patientsikkerhedsdatabase, den database, hvor sundhedspersonale sanktionsfrit kan rapportere om utilsigtede hændelser til formål for læring i sundhedsvæsenet. Det skriver RKKP i en pressemeddelelse. »Muligheden for at indberette utilsigtede hændelser sanktionsfrit er en vigtig del af patientsikkerheden. Der sker fejl, men vi skal for alt i verden lære af vores...