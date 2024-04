LVS og PLO tilslutter sig kritik af Christiansborg: Afskaf tolkegebyret nu

Lyt nu til os læger, lyder budskabet til politikerne fra Susanne Axelsen og Jørgen Skadborg, formand for hhv. Lægevidenskabelige Selskaber og Praktiserende Lægers Organisation. De er begge dybt bekymrede over, at et stort politisk flertal ønsker at bevare tolkegebyret i sundhedsvæsenet