Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger skulle efter planen være landet i april og senest maj. Men til Moderaternes landsmøde, som blev afholdt i DGI-huset i Vejle 16. marts 2024, kunne partiformand Lars Løkke Rasmussen afsløre, at anbefalingerne er forsinkede. »Vi venter på Sundhedsstrukturkommissionen arbejde til juni,« sagde Lars Løkke Rasmussen fra talerstolen ifølge dansketaler.dk. Og anbefalingerne er noget Moderaterne venter på, og der er et behov for dem ifølge Lars Løkke Rasmussen: »Det halter alvorligt i det nære sundhedsvæsen. Vi smører ressourcerne for...