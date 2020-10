Du er nået til breaking point, Anders Kühnau

Regionshospitalet og de praktiserende læger i Silkeborg har de sidste fire år i et unikt samarbejde, ved at tilbyde de praktiserende læger at udskifte røntgen af lungerne med den langt bedre lavdosis CT-scanning, skabt de bedste resultater for lungekræftudredning i landet.

Tidligere koncerndirektør i Region Midtjylland og mangeårig direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen har beskrevet det som ‘det største fremskridt for lungekræftpatienter i mange, mange år’ (P4 Østjylland 17. juni 2020).

Alligevel opfattede du, Anders Kühnau, din direktion og hospitalsledelsen i Viborg/Silkeborg resultaterne som en ‘brist i patientsikkerheden’. Begrundelsen findes kun i ét enkelt brevsvar fra Sundhedsstyrelsen til koncerndirektør Ole Thomsen 28. februar 2020, hvor han i strid med Sundhedsstyrelsens officielle lungekræftpakke tolker det, som om mistanke ikke kan gradbøjes.

Derfor vil I have alle patienter med ‘mindste mistanke’ i den fulde lungekræftpakke. Dette gælder også patienter med banale hverdagssymptomer som skuldersmerter, åndenød, hoste, inklusiv alle rygere, der henvender sig til deres læge.

Tager afstand fra fortolkning

Protesterne væltede ind, da alle ved, at hver eneste praktiserende læge mange gange dagligt må gradbøje mistanken. Sundhedsstyrelsen fastslog endda godt to måneder tidligere, 19. december 2019, i åbenlys strid med jeres fortolkning: ‘(…) om der er mistanke om kræft vil altid bero på et skøn, og der vil være tale om forskellige grader af mistanke’.

Sundhedsstyrelsen, deres rådgivere i Dansk Lunge Cancer Grupper og stort set alle fagfolk har siden taget afstand fra jeres uofficielle fortolkning af henvisningskriterierne til lungekræftpakken.

I valgte, at jeres uofficielle nyfortolkning kun skulle gælde i Silkeborg, endog med ét års tilbagevirkende kraft.

Dette på trods af at det er veldokumenteret, at en meget stor del af patienter henvist til røntgen af lungerne også opfylder jeres uofficielle nyfortolkning af henvisningskriterierne.

Læge, der stod frem, blev fyret

De læger, der har lavet undersøgelserne, ønsker forståeligt nok ikke at stå frem offentligt, da de frygter sanktioner på grund af den ‘management by fear’–ledelseskultur (som du benægter forekommer), der er vokset frem efter ansættelsen af koncerndirektør Ole Thomsen.

Kun én af lægerne valgte at stå frem, nemlig Mahican Gielen. Hun blev fyret et par måneder senere.

En af landets førende sundhedspersoner, professor og tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse Frede Olesen kalder forløbet ‘den største forvaltningsskandale’, han har oplevet. Han advarede dig endda allerede i marts og beskrev profetisk hele udviklingen fremadrettet og bad dig stoppe det, inden ‘det eksploderer’.



Masser af advarsler

Du burde have reageret på de utallige advarsler. ‘Der ligger en tikkende bombe og venter på at detonere’, skrev Dagens Medicin i sin leder 2. oktober 2020, og i lederen i Viborg Stifts Folkeblad 8. oktober 2020 står der: ‘(…) der er nogle meget passive politikere, som må til at vågne op og tage et ansvar for at få ryddet op og klinke skårene. Bare det ikke er for sent’.

Du foretog dig intet. På trods af at hele sagen er opstået og udviklet på din vagt.

Anders Kühnau, du skal nu som regionsrådsformand træffe en afgørende beslutning, der vil have betydning for alle regionens røntgenafdelinger og titusindvis af patienter. Du kan ikke smøre beslutningen af på sundhedsministeren eller Sundhedsstyrelsen.

Dit eget bagland begynder at knage. Du er nået til breaking point

Lyt derfor til Folketingets tidligere formand Erling Olsen, der har sagt: ‘Hellere tabe ansigt end at miste hovedet’.

To muligheder tilbage

Du har reelt set kun to muligheder: Du kan udsende et dementi af, at der har været en brist i patientsikkerheden i Silkeborg. Derved taber du ansigt pga. sendrægtigheden.

Eller du kan fastholde jeres uofficielle nyfortolkning af henvisningskriterierne og derfor genindkalde den halvdel af patienter over 40 år, der kun har fået foretaget røntgen af lungerne, skønt de også opfylder jeres uofficielle fortolkning af 28. februar 2020, som kun Silkeborg hidtil er blevet pålagt at genindkalde efter. Det vil skræmme mange patienter og udsætte dem for en helt unødig risiko. Herved mister du hovedet.

Med Erling Olsens kloge ord in mente burde valget være let. For hver dag, du udskyder beslutningen, vokser den ‘største forvaltningsmæssige skandale’ sig kun større med patienter og medarbejdere som de største tabere.

Dit eget bagland begynder at knage. Du er nået til breaking point. Langsommeligheden vil nu være ansvarspådragende.

Trækker du den længere, mister du hovedet.