Regionsrådsformand vil have Sundhedsstyrelsen på banen i lungekræftsag

Utilfredsstillende, at myndigheder og praktiserende læger har forskellige opfattelser, hvad mistanke om lungekræft indebærer, mener regionsrådsformand Anders Kühnau (S), der nu beder sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om at få Sundhedsstyrelsen til at komme med en vejledning.