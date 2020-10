Anders Kühnau: Jeg melder pas til dit forsøg på at gøre en faglig strid til en politisk strid

Debatten om lavdosis CT er resultatet af en årelang faglig strid, som rækker langt ud over Region Midtjylland – og som kun kan afgøres af Sundhedsstyrelsen skriver Anders Kühnau (S), formand for Region Midtjylland, i et svar til Ulrich Fredberg.