Danske Regioner vil løse sundhedsvæsenets udfordringer ved at samle sundhedssektoren under én samlet myndighed med ét budget. Sådan lød det fra Anders Kühnau (S), da han som formand for Danske Regioner holdte tale ved Regionernes Politiske Topmøde i Aarhus i dag, torsdag. Og står det til ham, skal Danske Regioner være dén myndighed. Anders Kühnau indledte sin tale med at kalde regioner, kommuner og almen praksis for en Bermuda-trekant, hvor ‘borgere risikerer at blive kastet rundt og føle sig fortabte’....