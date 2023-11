Det afgørende for et bæredygtigt sundhedsvæsen er, at den kommende sundhedsstrukturreform sikrer et samlet ansvar for alle sundhedsydelser, og at der sikres samlet lovgivning og samlet budget. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. Anders Kühnau (S), formand for Danske Regioner mener, at de nære sundhedstilbud ikke har været pligtopfyldende, hvilket skyldes sektoropdeling af sundhedsvæsenet samt dårlige incitamenter. »Vi har indrettet sundhedsvæsenet på en måde, hvor hver sektor fokuserer på hver deres del af ‘leverancekæden’ i stedet for på helheden....