Ifølge §8 stk. 2 i overenskomsten for almen praksis skal en læge, der ejer én eller flere lægeklinikker, have sin hovedbeskæftigelse med at drive og tage ansvar for sine klinikker i henhold til overenskomsten. Men hvad dækker den formulering egentlig over? Det er Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner rygende uenige om, og det blev tydeligt i sidste uge. Her bragte DR flere eksempler på speciallæger i almen medicin, der ejer lægeklinikker i Danmark, men som stort set aldrig...