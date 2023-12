Nyt råd skal drøfte modernisering af honorarstrukturen i almen praksis

Den nuværende honorarstruktur for praktiserende læger har brug for at blive moderniseret og forenklet. Derfor har PLO og regionerne nedsat et uafhængigt råd, der skal komme med bud på, hvordan det kan realiseres. Formand for Etisk Råd, Leif Vestergaard, står i spidsen for rådet.