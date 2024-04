For at sikre en ensartethed i det nære sundhedstilbud, skal borgerne også have rettigheder på samme måde, som de har patientrettigheder på hospitalerne. Det mener Danske Regioner. »Borgerne skal være trygge ved sundhedsvæsenet – også uden for hospitalerne. Derfor bør danskerne have klare patientrettigheder i det nære sundhedsvæsen, præcis som de har på hospitalerne. Det vil give tryghed til borgerne og det vil skabe en bedre balance mellem aktiviteten i det nære sundhedsvæsen og på sygehusene,« siger Anders Kühnau, formand...