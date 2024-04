Regeringens udspil til den kommende sundhedsreform kommer til oktober. Det kom frem i en debat mellem indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) og Anders Kühnau (S), formand for Danske Regioner, på Regionernes Politiske Topmøde 2024 i Aarhus torsdag. Her løftede indenrigs- og sundhedsministeren sløret for, hvornår regeringens forslag til en sundhedsreform lander. Det er tidligere blevet annonceret, at sundhedsstrukturkommissionen afleverer sin rapport med forskellige modeller for fremtidens organisering af sundhedsvæsenet i løbet af juni, hvorefter rapporten sendes i offentlig høring...