Social ulighed i sundhed blandt danskerne har været et stort og velkendt problem i mange år. Alligevel vokser uligheden fortsat. Derfor har Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed lavet seks nye anbefalinger til at mindske social ulighed i sundhed i Danmark. De blev præsenteret til en konference onsdag i fællessalen på Christiansborg, hvor en bred forsamling af sundhedspolitiske aktører var samlet for at diskutere anbefalingerne og udfordringerne. »Det er en selvfølgelighed, at social ulighed er et problem. I dag skal...