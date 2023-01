For 25 år siden viste en befolkningsundersøgelse foretaget af Anne Tjønneland, forskningsleder og professor med speciale i kræftforebyggelse, at dem, der spiste mange gulerødder, også havde mindre risiko for at få tarmkræft. Vi er glade, hvis vi kan nedsætte forekomsten af tarmkræft med de 20-30 pct. som f.eks. befolkningsscreenings programmet gør Gunnar Baatrup, forskningsleder, Kirurgisk afdeling OUH Det fortæller Gunnar Baatrup, forskningsleder på Kirurgisk afdeling på OUH Svendborg Sygehus: »Man mente i starten, at det var på grund af de...