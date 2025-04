At screening for lungekræft er med til at reducere dødeligheden ved sygdommen er veldokumenteret i screeningsundersøgelser fra andre nordeuropæiske lande. Om screening af lungekræft er en gevinst for overlevelsen eller ej, er derfor heller ikke omdrejningspunktet for det pilotprojekt i Region Syddanmark, som blev indledt i efteråret 2024. Centralt står derimod behovet for at få afklaret de ressourcemæssige, menneskelige og logistiske udfordringer ved at udbrede lungekræftscreening nationalt. Det forklarer Michael Stenger, overlæge, ph.d., klinisk lektor på hjerte-, lunge- og karkirurgisk...