Udskammet nordjysk tarmkirurg: Tarmcancer­screeningsagens gode, onde og grusomme omstændigheder

Koncerndirektør Anne Bukh og resten af ledelsen i Region Nordjylland afviste at lytte til mig, den ansatte, og derfor gik det så grueligt galt for patientsikkerheden og én klinikers retssikkerhed, skriver Axel Tilma, tidligere kirurgisk overlæge på Regionshospital Nordjylland, der først blev suspenderet og siden 'frikendt' for mistanke.