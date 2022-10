Sådan omgår kræftceller stråleterapi – og sådan kan vi stoppe det

Kræftceller har en evne til at komme igen efter stråleterapi, og nu har forskere fundet ud af, hvordan de gør. Opdagelsen gør det muligt at udvikle nye former for medicin, der i kombination med stråleterapi kan ramme kræften endnu hårdere.