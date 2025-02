»Vi har aldrig haft problemer med den her patient. Han har ikke vist nogen som helst tegn på voldelig adfærd. Situationen er uholdbar for patienten, og det er ikke til nytte for nogen, at han er her, for det er ikke et spørgsmål om at forebygge ny kriminalitet.« Sådan lyder meldingen fra Klaus Müller-Nielsen, der er cheflæge på den psykiatriske afdeling i Aabenraa. I kraft af sin stilling har han med egne øjne fulgt sagen og behandlet den 75-årige demensramte...