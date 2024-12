Politisk aftale lukker døren for nye lægepraksisser i 81 af 98 kommuner

1. januar får speciallæger i almen medicin langt færre områder at vælge imellem, når de nedsætter sig som læge. Sjællandsk PLO-formand roser regeringen og Danske Regioner for at udvise mod og handlekraft, men advarer mod at tro, at pisk kan vende udviklingen alene.