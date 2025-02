Debatten om lægelige kørselsforbud er nu også nået til Christiansborg. Det sker efter, at det i de forgangne uger er blevet diskuteret heftigt, om det er nødvendigt at bryde fortroligheden mellem læge og patient, så politiet får mulighed for at få information, hvis en patient bryder sit lægelige kørselsforbud. Per Larsen, De Konservatives sundhedsordfører, er ikke i tvivl om, hvilket hold han er på. Han finder det problematisk, at politiet i dag ikke har mulighed for at se, om en...