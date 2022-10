Lægevagtsforhandlinger i Region Syddanmark tager ny dramatisk drejning: »Jeg er rystet«

Få dage efter at Region Syddanmark meldte ud, at lægevagten fortsætter som hidtil, mens der fortsat forhandles med PLO om en ny aftale, ændrer PLO nu vagtplanen markant. Det betyder blandt andet, at antallet af kørende vagtlæger om natten reduceres fra fem til tre læger. Regionens chefforhandler er rystet over forløbet.