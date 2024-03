Psykiatrisk Afdeling i Svendborg har længe haft så kritisk en overlægebemanding, at sengeafsnittene er i fare for at lukke. Det er en af årsagerne til, at regionsrådet i Region Syddanmark 18. marts 2024 besluttede at sammenlægge afdelingen organisatorisk og ledelsesmæssigt med voksenpsykiatrisk afdeling i Odense pr. 1. maj 2024. Mette Bossen Linnet (V), formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, er glad for, at regionsrådet bakker op om fælles ledelse, så Psykiatrisygehuset forhåbentligt kan bevare behandlingstilbuddet i Svendborg: »Vi...