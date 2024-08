Ventetiden hos landets speciallægepraksis er over de seneste år steget voldsomt, og Region Syddanmark er ingen undtagelse. Her må patienter ofte vente mange måneder – nogle gange år – på at modtage behandling af en speciallæge. Og det får nu Region Syddanmark til at gå nye veje i bekæmpelsen af de lange ventetider. På et møde i forretningsudvalget 14. august foreslog Venstre, at speciallægernes aktivitet sættes fri resten af året ved at ophæve den såkaldte knækgrænse. Samtidig skal der ifølge...