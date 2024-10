Regionsrådsformand ser rødt: Kort over lægedækningstruede områder er misvisende

Et danmarkskort over lægedækningstruede områder i regeringens udspil til en ny sundhedsreform møder kritik for at bygge på misvisende tal. Det kan være med til at forværre lægemanglen i nogle af landets mest lægepressede områder, frygter regionsrådsformand.