I dag begyndte retssagen mod den 56-årige mand, der er tiltalt for to tilfælde af uagtsomt manddrab, efter at han i sommer i Randers på en strækning med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t påkørte en modkørende bil med anslået 120 km/t, hvor der sad et yngre forældrepar til to små børn. Begge forældre blev dræbt i ulykken. Sigtede havde sat sig bag rattet i sin bil, selvom det i grundlovsforhøret kom frem, at han led af epilepsi og derfor havde...