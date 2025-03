To lokaler med skærme og internetopkobling stod klar. Der manglede blot to psykiatere, før Region Syddanmark kunne lancere en ny online lægeklinik, som var tiltænkt psykiatriske patienter på Sydfyn. Projektet er tidligere blevet omtalt som et nybrud i forsøget på at robustgøre psykiatrien i en længere artikel i Ugeskrift for Læger. Men nu er satsningen taget af bordet igen. Årsagen er, at projektet er blevet offer for den samme mangel på psykiatere, som projektet var sat i søen for at...