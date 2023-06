Praktiserende læge: Er svær overvægt en sygdom?

Indikationen for slankemidlet Wegovy er et BMI over 30 eller over 27 med en følgesygdom. Dermed er 20 pct. af de voksne danskere i målgruppen. Jeg savner en nuanceret debat og refleksion over brugen af medicinen til disse hidtil raske, men overvægtige mennesker uden diabetes. Der er kun få kritiske røster, som stiller spørgsmål ved resultaternes sundhedsmæssige gevinst, skriver praktiserende læge Maria Krüger.