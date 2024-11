Obesity Week er slut, og forskere fra hele verden forlader nu San Antonio, Texas, der har lagt kongrescenter til årets største kongres for behandling af overvægt. Kongressen har i år været fyldt med kliniske data fra studier, hvor personer med svær overvægt er blevet behandlet med etablerede GLP-1-receptoragonister, nye GLP-1-receptoragonister, nogle helt andre former for lægemidler eller sågar balloner i maven. Her kommer en overflyvning over de, som vi fandt med interessant. Tirzepatide forhindrer folk i at udvikle type 2-diabetes...