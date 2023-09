Det vil koste den danske stat mange milliarder, hvis der bliver indført offentligt tilskud til Novo Nordisks populære vægttabsmiddel Wegovy. Sådan lyder vurderingen i et høringssvar fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) til Folketingets Sundhedsudvalg. Det vurderes, at der er omkring 900.000 danskere, som er svært overvægtige og har et BMI på over 30. Det er den gruppe, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har vurderet omkostningerne til et tilskud ud fra. »Hvis alle i denne gruppe fik offentligt tilskud til...