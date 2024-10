Wegovy er fra næste uge ikke alene om at være danskernes praktisk talt eneste medicinske behandling for svær overvægt. Fra næste uge indtager Eli Lilly de danske apotekshylder med deres Wegovy-konkurrent Mounjaro, som er den første og eneste godkendte overvægtsbehandling målrettet begge af de to inkretinhormoner GIP og GLP-1. Wegovy er kun målrettet GLP-1. Ifølge Daniel Lucas, der er managing director hos Eli Lilly i Norden, er det ikke tilfældigt, at lægemidlet bliver lanceret i Danmark netop nu. »Det er...