Manges øjne var rettet mod scenen, da Novo Nordisk i sidste weekend skulle præsentere resultater fra SELECT-studiet på den årlige kongres for American Heart Association (AHA).

Vi vil blive klogere på mulighederne i denne behandling, når vi får data fra et fase 2-studie, der allerede er undervejs Steve Nissen, forsker, Cleveland Clinic

Den danske lægemiddelgigant skuffede heller ikke på datasiden, da studiet viste, at behandling med semaglutid reducerede risikoen for blodprop i hjertet, stroke og død med overbevisende 20 pct. sammenlignet med behandling med placebo. Forskningen blev samtidig udgivet i New England Journal of Medicine (NEJM).

17.500 personer over 45 år med BMI over 27 fra 41 lande havde deltaget i studiet. Alle havde de tidligere haft blodprop i hjertet eller stroke, men de havde ikke ved inklusion diabetes. 90 pct. var allerede i behandling med statiner.

Foruden at sænke risikoen for at ramme det primære kompositendepunkt reducerede behandling med semaglutid også individuelt risikoen for blodprop i hjertet, stroke eller død. Risikoen for blodprop i hjertet blev reduceret med 28 pct., risikoen for ikke-fatalt stroke blev reduceret med syv pct., og risikoen for hjertekarrelateret dødsfald blev reduceret med 15 pct.

Ydermere tabte studiedeltagerne i behandling med semaglutid gennemsnitligt 9,4 pct. af deres kropsvægt sammenlignet med et gennemsnitligt vægttab på 0,9 pct. i placebogruppen.

Forsøgsdeltagerne blev i studiet fulgt i op til 4,5 år. Median opfølgningstid var 40 mdr.

Det er ventet, at data kan bane vejen for en lettere vej for semaglutid gennem forskellige tilskudssystemer rundt om i verden, hvor behandling med semaglutid i dag er indiceret til personer med type 2-diabetes og personer med svær overvægt, men hvor udsigterne nu er, at det kan komme ind i behandlingen af hjertekarrisiko.

»Disse nyheder er opmuntrende for personer med overvægt eller svær overvægt, fordi ingen specifik behandling målrettet håndtering af overvægt og overvægt hos personer med type 1- eller type 2-diabetes før har vist sig også at have effekt på kardiovaskulære udfald,« fortalte den ledende forsker bag studiet, læge og vicedirektør for Robert and Suzanne Tomsich Department of Cardiovascular Medicine ved Cleveland Clinic Michael Lincoff, som er sendt ud af pressetjenesten på AHA.

Eksperimentel behandling eliminerer lipoprotein(a)

Et andet interessant studie, der blev præsenteret data fra på AHA og samtidig udgivet i JAMA, viste, at én enkelt behandling med det eksperimentelle lægemiddel lepodisiran reducerede niveauerne af det skadelige lipoprotein(a) med 94 pct. over næsten et helt år.

Lipoprotein(a) er en form for kolesterol, der har mange af de samme egenskaber som LDL, men niveauerne af lipoprotein(a) er primært bestemt af genetik. Niveauerne af lipoprotein(a) måles sjældent i klinikken, da de alligevel ikke kan behandles ned med nuværende behandlinger. Høje niveauer af lipoprotein(a) er en højrisikofaktor for udvikling af hjertekarsygdom

I studiet blev 48 personer med unormalt høje niveauer af lipoprotein(a) behandlet med enten placebo eller lepodisiran, som er designet til at hæmme produktionen af lipoprotein(a) i leveren.

Forskerne målte niveauerne af lipoprotein(a) hos forsøgsdeltagerne før interventionen og efter 48 uger.

Resultatet af studiet viser, at behandling med lepodisiran ledte til et fald i niveauerne af lipoprotein(a) til under målbare niveauer fra dag 29 efter behandlingen til dag 281. Den mediane reduktion i lipoprotein(a) var 94 pct. efter 48 uger.

Selv ved behandling med mindre doser lepodisiran faldt niveauerne af lipoprotein(a) med 75 pct.

»I vores øjne er det her terapeutisk meget lovende. Disse data indikerer, at lepodisiran er sikkert og effektivt i forhold til at sænke niveauerne af lipoprotein(a) med næsten elimination af niveauerne over lang tid. Vi vil blive klogere på mulighederne i denne behandling, når vi får data fra et fase 2-studie, der allerede er undervejs,« fortæller en af forskerne bag studiet, læge Steve Nissen fra Heart, Vascular & Thoracic Institute ved Cleveland Clinic.

Genterapi tvinger LDL i bund

Og mens vi er ved de enkelte infusioner, så viste et tredje studie på AHA, at behandling med genterapi kan reducere niveauerne af LDL hos personer med arvelig genetisk disposition for høje niveauer af kolesterolet.

Det er velkendt, at reduktioner i det systoliske blodtryk med fem mm Hg eller mere er koblet til reduceret kardiovaskulær risiko George Bakris, professor, University of Chicago Medicine

Baggrunden for udviklingen af den nye genterapi er det faktum, at selvom der i dag findes mange gode lægemidler til behandling af forhøjet kolesterol, er behandlingerne sjældent nok til at få kolesteroltallet ned hos personer med familiær hyperkolesterolæmi.

Den udviklede behandling, VERVE-101, benytter genediteringsteknologi til permanent at slukke for PCSK9-genet i leveren. PCSK9-genet spiller i kritisk rolle i at kontrollere niveauerne af LDL i blodet.

De nye data er fra det første forsøg med VERVE-101 i mennesker, og i studiet deltog syv mænd og to kvinder fra Australien og Storbritannien. De havde alle ekstremt høje niveauer af LDL over 201 mg/dL, selvom de var i behandling med den højest mulige dosis kolesterolsænkende medicin.

Resultatet af studiet viser, at behandlingen med VERVE-101 reducerede niveauerne af LDL med op til 55 pct. og niveauerne af PCSK9 i blodet med op til 84 pct. Målingerne blev foretaget seks mdr. efter infusionen.

»Vi er begejstrede for at se, at de tidligere studier, som vi har foretaget i dyr, kan oversættes til disse fund i mennesker. I stedet for daglige piller med formålet at sænke kolesteroltallet viser dette studie potentialet i en ny form for behandling – en enkelt infusion, der måske kan lede til markant sænkning af LDL over årtier,« siger en af forskerne bag studiet, læge og ph.d. Andrew Bellinger fra Verve Therapeutics, Boston.

Langvarig sænkning af blodtrykket med én infusion

Endelig viste et fjerde studie, der minsandten også omhandlede en behandling med én enkelt infusion, at denne infusion effektivt og sikkert kan reducere blodtrykket i op til seks mdr. hos voksne med mild til moderat hypertension.

Præsentationen omhandlede et fase 2-studie med zilebesiran. 294 personer med et gennemsnitligt systolisk blodtryk på 142 mm Hg blev randomiseret til behandling med zilebesiran i doserne 150 mg, 300 mg eller 600 mg hver sjette mdr. eller 300 mg hver tredje mdr. eller placebo.

I løbet af studiets første seks mdr. reducerede behandlingen med zilebesiran blodtrykket med gennemsnitligt mere end 10 mg Hg og niveauerne af AGT, som er et hormon, der bidrager til reguleringen af blodtrykket, med 90 pct.

Efter tre mdr. havde personer i behandling med 300 eller 600 mg zilebesiran opnået en gennemsnitlig reduktion i blodtrykket på 15 mm Hg.

»Vores studie viser, at behandling med zilebesiran én gang i kvartalet eller én gange halvårligt sikkert og effektivt reducerer blodtrykket hos patienter med ukontrolleret hypertension. Det er velkendt, at reduktioner i det systoliske blodtryk med fem mm Hg eller mere er koblet til reduceret kardiovaskulær risiko. Disse resultater styrker potentialet i zilebesiran som behandling til vedholdende at holde blodtrykket under kontrol, fastholde folk i medicinering og forbedre udsigterne for folk med forhøjet blodtryk,« siger en af forskerne bag studiet, læge og professor George Bakris fra Comprehensive Hypertension Center ved University of Chicago Medicine.