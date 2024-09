Flere end 110.000 danskere har prøvet at stikke sig i maveskindet med Wegovy med det formål at tabe sig. Og de kliniske studier med Wegovy har vist, at det er lægemidlet rigtig effektivt til. Men når det kommer til den virkelige verden, bruger danskerne ikke Wegovy, som det er tiltænkt, viser et nyt dansk studie offentliggjort i Diabetes Care. Vi ved, at brugere af lægemidlet er meget kreative i forhold til at benytte forskellige ‘hacks’ til at justere deres egen...