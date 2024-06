Sammen med Eli Lilly sidder Novo Nordisk lige nu tungt på markedet for behandling af svær overvægt. Det kan de to lægemiddelgiganter dog ikke vide sig sikre på at gøre i fremtiden. Nye data, der er blevet fremlagt på den årlige kongres for American Diabetes Association (ADA), viser nemlig, at der er flere konkurrenter på vej, og at nogle af dem lover vægttab, som overgår det, der kan opnås med Wegovy eller Zepbound. Imponerende vægttab efter kun 24 uger Et...