Hvis slankemedicinen Wegovy skal vise sig som et samfundsgode, forudsætter det livsstilsændringer hos den enkelte, der kræver rådgivning, motiverende samtaler og vejledning i et omfang, som almen praksis ikke er gearet til, skriver praktiserende læge Maria Krüger i et svar til stifter af vægttabsklinik.

Kære Nicholas Syhler,

mange tak for din kommentar til mit debatindlæg i Dagens Medicin.

Jeg er helt enig med dig i, at korrekt brug af Wegovy er et samfundsgode. Men det er lige netop her, at min tvivl ligger. Svær overvægt har en social slagside, og det er formentlig de borgere, som ikke har råd til medicinen, der vil have den største gavn af behandlingen.

Når indikationen for vægttabsmedicin er så bred, at den omfatter 20 pct. af Danmarks befolkning, bliver der ikke råd til offentligt medicintilskud. Prisen er sat efter, hvad patienter kan og vil betale, og det gavner kun de mest velstillede.

Jeg havde gerne set en smallere indikation, som var mere målrettet den enkeltes risikofaktorer, så tilskud ville kunne komme på tale, og uligheden i sundhed på det her område ikke bliver så udtalt.

Jeg er også helt enig i, at det altid er bedst at forebygge, men jeg ser det som en behandling og ikke forebyggelse, når vi udskriver Wegovy. Der er en mulig risiko for langtidsbivirkninger, som vi ikke kender til, hvis patienterne ønsker at fortsætte i årevis.

Forebyggelse af svær overvægt må omfatte tiltag fra politisk hånd, regulering på fødevareområdet og oprustning af kommunernes tilbud om gratis motion og kostvejledning. Derfor mener jeg ikke, at almen praksis alene kan stå med ansvaret for behandling af svær overvægt.

Som du skriver, skal behandlingen understøttes af livstilsændringer, hvilket forudsætter rådgivning, motiverende samtaler og vejledning. Det er en opgave, som jeg mener, må ligge ude i kommunerne. Vi kan ikke tilbyde det samme set-up i almen praksis, som I kan i det private.

Mvh. Maria Krüger

