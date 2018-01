Benspænd kan forsinke speciale i akutmedicin

Etableringen af det nye akutmedicinske speciale bliver mødt med talrige bekymringer fra eksisterende specialer, og det forsinker arbejdet med at skabe en målbeskrivelse for det nye speciale. Ledende overlæge i akutmedicin er nervøs for, om det er realistisk at holde fast i planen om at besætte de første introduktionsstillinger til sommer.