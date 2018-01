PLO: Undgå tidligere fejl med støtte til store lægehuse

Hvis man vil sikre sig praksislægernes støtte til regeringens nyopslåede pulje, der over de næste fire år vil finansiere nye læge- og sundhedshuse med 800. mio kr., skal lægerne selv med på råd. Sådan lyder det fra formand for de Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Christian Freitag, efter offentliggørelsen af regeringens pulje, der kan søges af kommuner og regioner til sundhedshuse- og lægehuse såvel som udstyr i lægehusene.

»Jeg synes, det er rigtig godt, at ministeren har taget fat på det her igen, for det har jo ligget i dvale i flere år,« siger Christian Freitag med henvisning til, at puljen har samlet støv, siden den for godt tre år siden blev øremærket til læge- og sundhedshuse.

»Nogle gange drukner hele diskussionen om primærsektoren i lægemangel i udkantsdanmark. Engang imellem glemmer man, at en del af udfordringerne i hele det nære sundhedsvæsen er vores faciliteter. Vi er rigtig interesserede i, at man ikke laver de samme fejl, som vi synes, man har gjort før, da man byggede sundhedshuse, der for størstedelens vedkommende slet ikke blev besat af praktiserende læger. Det håber vi at undgå den her gang,« siger han.

Husleje endte for højt

Pengene i puljen hentes i Finansloven, og tanken bag den politiske satsning er at samle flere kommunale, private og regionale sundhedstilbud under samme tag. Ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har det bl.a. trukket ud med at få puljen – der oprindeligt blev introduceret af SR-regeringen i 2014 – sat i spil, fordi man har afventet de praktiserende lægers overenskomstforhandlinger.

Christian Freitag glæder sig over, at det nu er muligt at søge om pengene, men han peger samtidigt på, at politikere, regioner og kommuner bør tage ved lære af tidligere projekters uhensigtsmæssigheder. F.eks. mener han, at nogle sundhedshuse været bygget for store til at være attraktive, og at huslejen endte for højt.

»Vi har nogle eksempler på, at der er blevet brugt rigtig mange penge, men fordi huslejen var for høj, var der ingen praktiserende læger, der flyttede ind, så i stedet blev det til regionale sundhedshuse,« siger han og peger på, at det bl.a. er sket i Nordjylland for år tilbage.

Her blev bygget fire sundhedshuse i Hurup i Thy, Pandrup, Sæby og Brønderslev, men trods den store kapacitet, var det svært at tiltrække praktiserende læger.

Regionsrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman (S) glæder sig over den nye pengepulje til læge- og sundhedshuse. Hun understreger også, at de praktiserende læger skal inddrages i ansøgningsprocessen, ligesom hun forklarer regionen samarbejdede med PLO om de eksisterende sundhedshuse.

»Jeg tænker selvfølgelig, at PLO skal inddrages i planlægningen af de forskellige sundhedshuse, for det skulle gerne være praktiserende læger, der kommer til at arbejde i dem,« siger hun og fortsætter.

»Men huslejen skal jo være på markedsvilkår, det står i loven. Så huslejen bliver fastsat efter markedsgrundlaget, ellers laver vi konkurrenceforvridende forretning, og det må vi jo ikke,« siger hun.

Bekymring for kort frist

Det vigtigste for Ulla Astman er, at man i regionen samarbejder bredt om de projekter, der skal søges støtte til. Også selvom fristen for første ansøgningsrunde allerede er den 5. marts.

»Vi skal have en politisk drøftelse af, hvad for nogle områder, der skal prioriteres, hvordan konceptet skal være osv. Vi har jo også gået og ventet på at høre, hvad præmisserne for ansøgningspuljen skulle være. Derfor bekymrer det mig også lidt, at ansøgningsfristen allerede ligger i begyndelsen af marts. Det giver ikke meget tid til politisk proces og drøftelser med forskellige organisationer og kommuner osv.,« siger hun.

Hos PLO mener Christian Freitag at et af de allervigtigste spørgsmål at drøfte er, om puljen skal bruges som rekrutteringsfremstød eller til at højne patientservice. For hvis puljen skal for alvor skal løfte patientservice, giver det mening at prioritere læger i storbyer, mener han.

»Hvis målet er bedre patientservice, skal pengene bruges på mere moderne lægefaciliteter i f.eks. Københavns Kommune, hvor der ofte er små lokaler og dårlige faciliteter på grund af den høje husleje. Jeg tænker, at ministeriet må beslutte, om det her skal lokke nogle læger ud, hvor vi mangler dem, eller om puljen skal bruges på at skabe nogle bedre faciliteter,« siger han og fortsætter:

»Vi ved det er en vigtig dagsorden fra Christiansborg at man gerne vil aflaste sygehusene, og det gør man jo primært ved at lægge de nye klinikfaciliteter, der hvor folk bor.«