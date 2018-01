Politiet mener ikke, at de ansvarlige læger har optrådt strafbart i sagen om manglende indberetning af meningitis-dødsfald på Rigshospitalet. Styrelsen for Patientsikkerhed er enig i vurderingen, men forsvarer samtidig beslutning om at anmelde læger.

De ansvarlige læger har ikke optrådt strafbart. Så klar er meldingen fra politiets anklager i sagen om et meningitis-dødsfald på Rigshospitalet, hvor politiet har besluttet ikke at rejse tiltale. »Afgørelsen er truffet på baggrund af de oplysninger, politiet fik fra de afhørte læger og fra Styrelsen for Patientsikkerhed, idet jeg herefter ikke fandt, at den/de […]