Helen Bernt Andersen valgt som formand for Kræftens Bekæmpelse

Landets mest magtfulde patientorganisation får ny formand. I weekenden blev tidligere sygeplejedirektør og sundhedsfaglig direktionskonsulent Helen Bernt Andersen valgt som ny formand til foreningens repræsentantskabsmøde i Kolding. Det skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

»Jeg er beæret og taknemmelig over den tillid, der er vist mig. Jeg ser frem til, at jeg sammen med de mere end 47.000 frivillige skal være med til at tegne Kræftens Bekæmpelse som en medmenneskelig og stærk patientforening,« siger Helen Bernt Andersen.

Helen Bernt Andersen overtager formandsposten efter administrerende sygehusdirektør Dorthe Gylling Crüger, der har valgt at stoppe efter at have været formand for Kræftens Bekæmpelse i tre år.

Den nye formand har stort kendskab til kræftområdet. For 37 år siden blev Helen Bernt Andersen som nyuddannet sygeplejerske ansat op Finseninstitutet, hvor man behandlede kræftsyge. Fra 2002 til 2017 har Helen Bernt Andersen arbejdet som sygeplejedirektør og siddet i direktionen på Rigshospitalet. I dag arbejder hun som sundhedsfaglig direktionskonsulent samme sted, samtidig med at hun er formand for Kræftens Bekæmpelse.

»Jeg har aldrig sluppet kræftområdet eller er holdt op med at interessere mig for patientinddragelse, og det kan jeg tilskrive den læring, det kollegaskab og den patientkontakt, jeg havde som kræftsygeplejerske,« siger hun.

Som formand for Kræftens Bekæmpelse ønsker Helen Bernt Andersen yderligere at styrke den nyeste viden fra forskning til bedre behandlingsmuligheder, at der skal være et større samarbejde med andre patientforeninger og at sikre en røgfri fremtid.

