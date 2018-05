Aarhus Universitetshospital skærer 25 overlægestillinger

350 stillinger nedlægges på Aarhus Universitetshospital, heriblandt 25 overlægestillinger. Formand for hospitalets overlægeråd er bekymret for højest specialiserede funktioner og kvaliteten.

25 overlægestillinger, 205 sygeplejerskestillinger, 35 bioanalytikerstillinger, 40 sekretærstillinger og flere andre skal nedlægges på Aarhus Universitetshospital (AUH) som led i besparelser på 300 mio. kr.

Det fremgår af et nyt skriftligt svar, som regionsrådsformand Anders Kühnau (S) har sendt til Mikkel Rasmussen, der er speciallæge og næstformand for Psykiatri-Listen. Det skriver TV Østjylland.

Besparelserne sker, da der er ekstra omkostninger i byggeriet af det nye hospital i Skejby. Det kommer bl.a. til at gå ud over 25 overlægestillinger, som bliver nedlagt ud af hospitalets i alt ca. 550 overlægestillinger.

Formand for AUH’s overlægeråd og overlæge på ffdeling for bedøvelse og operation, Niels Juul, har ikke selv læst notatet endnu, men han frygter mest af alt, at de nye besparelser vil få konsekvenser for de højest specialiserede funktioner inden for hjerte, hjerne og andre områder, hvor AUH har specialiseret sig.

»Man må frygte de højest specialiserede funktioner. Hvis der bliver fokuseret på de specialer, som ikke foregår andre steder i regionen eller landet under en sparerunde, så vil det have alvorlige konsekvenser. Det kan være, at man i sidste ende mister specialerne, hvis vi ikke kan opretholde kvaliteten på områderne,« siger han.

Kvalitetsforringelse

Niels Juul er bekymret for, at det vil give en større arbejdsbyrde, hvor overlæger og specialister skal løbe hurtigere, hvis der afskediges 25 overlæger.

»Hvis man mener, at vi kan løse de samme opgaver med 25 færre overlæger, så er det enten fordi, man mener, vi ikke har arbejdet godt nok, eller så kommer vi til at give patienterne en dårligere ydelse, end vi gør nu,« siger han og uddyber:

»Hvis færre mennesker har den samme mængde af opgaver, så skal overlægerne arbejde hurtigere, fordi der er flere patienter at se til, og det giver en kvalitetsforringelse,« siger han.

For at besparelserne ikke skal have en negativ effekt på overlægernes arbejdsgang, vil det ifølge Niels Juul kræve, at nogle arbejdsopgaver helt bliver fjernet for overlægerne.

»Hvis vores arbejdsgiver giver os nogle værktøjer, der gør, at vi kan blive mere effektive i hverdagen, så vil man kunne komme den dårligere kvalitet til livs – men det har vi endnu ikke set,« siger han og peger på, at det ville lette overlægernes arbejde, hvis opgaver som journalføring og registreringsopgaver blev slettet fra overlægernes arbejdsopgaver.

Besparelser allerede i gang

Niels Juul forklarer, at hospitalet allerede er i gang med at implementere besparelserne, og at der allerede er blevet nedlagt enkelte overlægestillinger siden efteråret.

Han ved endnu ikke, om de 25 nedlagte stillinger skal findes via frivillige afskedigelser, folk der går på pension eller fyringer.

»Vi har været bekendt med besparelserne i længere tid, men vi har ikke kendt til det præcise omfang af antallet af stillinger. Men vi ved, at der er ikke nogen afdelinger, der kommer til at gå fri. Der vil skulle nedlægges stillinger på alle afdelinger, så er det op til hver enkelt afdeling at foreslå, hvordan det præcis skal udfoldes,« siger han.

Det er ikke første gang, at AUH har gennemgået fyrings- og sparerunder. I 2016 skulle AUH også nedlægge flere stillinger, derfor rammer endnu en besparelse hårdt, mener Niels Juul.

»Det bliver værre med endnu en sparerunde, og det er selvfølgeligt beklageligt, men nu må vi se, hvordan den udmønter sig hen ad vejen,« siger han.