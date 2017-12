Troels Krarup Hansen bliver chef for Steno Diabetes Center i Midtjylland

Region Midtjylland henter endokrinologernes formand til at være direktør for Steno Diabetes Center Aarhus.

Troels Krarup Hansen bliver direktør for Steno Diabetes Center Aarhus. Hans opgave bliver at etablere Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) som et i øjnefaldende kraftcenter inden for diabetesbehandling og forskning på Aarhus Universitetshospital, skriver Region Midtjylland.

»Jeg er ikke i tvivl om, at Troels Krarup Hansen er det rigtige bud på centerets direktør. Han har både viden og energi, og vi er glade for, at Troels vil gå forrest i udviklingen af Steno Diabetes Center Aarhus,« siger koncerndirektør i Region Midtjylland Ole Thomsen i en udtalelse på regionens hjemmeside.

Troels Krarup Hansen er i dag overlæge på medicinsk endokrinologisk Afdeling, MEA, Aarhus Universitetshospital. Han er speciallæge i intern medicin, endokrinologi og klinisk professor i diabetes og diabeteskomplikationer på Aarhus Universitet. Desuden har han siden maj 2016 været formand for Dansk Endokrinologisk Selskab og har fungeret som klinisk rådgiver i projektsekretariatet for Steno Diabetes Center Aarhus

50-årige Troels Krarup Hansen ser jobbet som direktør for Steno Diabetes Center Aarhus som en enestående mulighed for at være med til at forløse kombinationen af private og offentlige visioner for fremtidens diabetesindsats.

»Opgaven matcher mine personlige ambitioner om, som læge, at gøre en forskel for den enkelte patient. I den større sammenhæng er jeg optaget af at Steno Diabetes Center Aarhus skal gå forrest i arbejdet med at bygge bro mellem forskning, klinik og patienter både regionalt, nationalt og internationalt,« siger Troels Krarup Hansen i en udtalelse.

Han mener, at fremtidens sundhedsvæsen handler om at kende hver enkelt patients behov og indrette hjælpen derefter.

»Derfor skal det diabetestilbud vi skaber baseres på reel og direkte brugerinddragelse, og bidrage til at sektorovergange nedbrydes, så patienten kun oplever ét sammenhængende behandlingssystem,« siger Troels Krarup Hansen.

Hans opgave bliver at etablere Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) som et i øjnefaldende kraftcenter inden for diabetesbehandling og forskning på Aarhus Universitetshospital. En opgave, som han, som , allerede er dybt involveret i.

Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden indgik i efteråret 2017 et langsigtet, gensidigt forpligtende samarbejde for at styrke diabetesindsatsen i og udenfor Region Midtjylland. Som en del af aftalen, donerer Novo Nordisk Fonden ca. 1,4 mia. kr. til nye satsninger inden for diabetesområdet og et nyt diabetes center, der skal bygges ved Aarhus Universitetshospital. Steno Diabetes Center Aarhus skal bidrage til samarbejde, behandling, forebyggelse, forskning, uddannelse i hele Region Midtjylland.

Det nye Steno Diabetes Center Aarhus forventes medio 2022 at flytte ind i Forum midt i Aarhus Universitetshospital.

Troels Krarup Hansen tiltræder den nye stilling fra 1. januar.