Landets hospitaler lever ikke op til overlægernes overenskomst. Det er således kun halvdelen af overlægerne, der har fået mere end fem efteruddannelsesdage i 2023, til trods for, at overenskomsten giver ret og pligt til ti dages efteruddannelse om året. Hele 16 pct. har ikke haft en eneste efteruddannelsesdag. Det viser en ny undersøgelse foretaget blandt overlægeforeningens medlemmer. For formand for Overlægeforeningen, Susanne Wammen, er det bekymrende tal for fremtidens sundhedsvæsen. Hun forudser, det kommer til at gå ud over kvaliteten...