Retten i Helsingør har torsdag kendt anæstesilæge Stig Lee Dahm skyldig i bedrageri over for offentlige kasser. Han er idømt tre års fængsel, og nægter sig fortsat skyldig. Det skriver BT/Ritzau. Dagens Medicin har tidligere skrevet om lægen, der stod tiltalt for svindel for 9,5 mio. kr. ved systematisk at have givet urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med honorarafregninger for 7.203 anæstesiydelser i perioden 2011 til 2020. Han har udført arbejde for øre-næse-hals-læger på tværs af Region Hovedstaden, Region...