Anklager går efter fire års fængsel til anæstesilæge for millionsvindel

En nordsjællandsk anæstesilæge er anklaget for at have svindlet for over 9,5 mio. kr. fra 2011 til 2020. Den nordsjællandske anæstesilæge nægter sig skyldig, mens anklageren kræver fire års fængsel.