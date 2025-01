Da praktiserende læge Jette Aaen lagde kortene på bordet og erkendte et omfattende bedrageri i millionklassen ved Retten i Svendborg sidste år, bedyrede hun, at hendes mand – og kompagnon gennem mange år – ikke kendte til svindlen. Og den påstand har anklagemyndigheden ved Fyns Politi ikke fundet grund til at anfægte. Efter en lang og omfattende efterforskning over flere år, som løbende har fået tilført flere ressourcer, meddeleler Fyns Politi i en kortfattet pressemeddelelse, at tiltalen mod den 67-årige...