Onsdag gennemførte National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) en stor politiaktion mod et større opioid-netværk. I den forbindelse blev flere adresser i Odense og Aalborg ransaget. Under aktionen blev fem mænd og to kvinder i alderen 25-46 år anholdt. NSK mistænker, at de er involveret i et netværk, der handler med hård narkotika og opioider på tværs af landet. Ifølge politiet er salget af stofferne sket på ‘Dark Web’ og på en online beskedtjeneste. Det skriver NSK i en pressemeddelelse. ...